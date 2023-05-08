Праздничные концерты для ветеранов Великой Отечественной войны проходят по всему Барнаулу

Представители творческой молодежи Алтайского края поздравили ветеранов с Днем Победы во дворах Барнаула 8 мая.

Организатором акции "Фронтовая бригада" выступили сотрудники "Краевого дворца молодежи".

Для ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и жителей блокадного Ленинграда исполнили песни военных лет, выразили искреннюю благодарность и вручили цветы.

Так, по адресам ул. Георгия Исакова, 145 и 147 поздравили тружеников тыла Юрина Петра Григорьевича, Латникову Татьяну Григорьевну, Садчикова Александра Павловича, Суворова Михаила Гавриловича, Иошкина Ивана Федоровича и Держевицкую Марию Ивановну.

А по адресу ул. Попова, 76 с Днем Победы поздравили ребенка блокадного Ленинграда - Ерыгину Светлану Михайловну.

Она также председатель Алтайской краевой общественной организации "Жители блокадного Ленинграда".

Помимо поздравлений, всем желающим раздали символ праздника - георгиевские ленты.

Ранее altapress.ru показал, в каком виде улицы Барнаула встретят День Победы.