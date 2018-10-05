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В Барнауле мужчина, угрожая ножом, хотел украсть продукты в «Мария-Ра»

Мужчина пытался 4 октября вечером похитить продукты из двух барнаульских магазинов «Мария-Ра». При этом он угрожал ножом, сообщает сообщество «Инцидент Барнаул».

Нож.
Нож.
Открытые источники в интернете.

Сначала злоумышленник пришел в магазин по адресу пр. Ленина, 165. Он попытался похитить продукты питания, но после того, как его заметили, угрожая ножом ушел из магазина. Через час этот же мужчина предпринял повторную попытку, но уже в магазине на ул. Г. Титова. Также не хотел расплачиваться и угрожал ножом. Скрылся в итоге в неизвестном направлении.

Его описывают как худощавого мужчину 40−45 лет ростом 170−175 см. Был одет в черный спортивный костюм с белыми полосками, в серую куртку, в серую кепку с желтыми буквами. При себе была сумка через плечо.

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