Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 апреля 13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

В Барнауле на дереве заметили куницу

В Барнауле на улице Партизанской, 157а 25 апреля увидели куницу. Животное с утра сидело на дереве. Зверька сфотографировал биолог Алексей Эбель.

На улице в Барнауле заметили куницу.
На улице в Барнауле заметили куницу.
pixabay.com

Периодически к кунице подлетали сроки и вороны, но особо не терроризировали, написал он на странице «ВКонтакте». Комментаторы предположили, что животное сбежало у кого-то из дома.

Алексей Эбель рассказал altapress.ru, что куницы в европейской части России — частые обитатели парков больших городов.

«Может и у нас начинают осваивать городскую территорию. У нас город за счёт ленточного бора весьма живой. Как-то на днях я видел колонка у дороги в районе Спички», — рассказал биолог.

Кстати, на самой территории Спички (бывшего Барнаульского сереброплавильного завода) живут бурундуки и ласка, добавил Эбель.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость