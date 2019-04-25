В Барнауле на дереве заметили куницу

В Барнауле на улице Партизанской, 157а 25 апреля увидели куницу. Животное с утра сидело на дереве. Зверька сфотографировал биолог Алексей Эбель.

Периодически к кунице подлетали сроки и вороны, но особо не терроризировали, написал он на странице «ВКонтакте». Комментаторы предположили, что животное сбежало у кого-то из дома.

Алексей Эбель рассказал altapress.ru, что куницы в европейской части России — частые обитатели парков больших городов.

«Может и у нас начинают осваивать городскую территорию. У нас город за счёт ленточного бора весьма живой. Как-то на днях я видел колонка у дороги в районе Спички», — рассказал биолог.

Кстати, на самой территории Спички (бывшего Барнаульского сереброплавильного завода) живут бурундуки и ласка, добавил Эбель.