В Барнауле на дороги массово вышли сотрудники ДПС

Регулировщик стоит на пересечении Павловского тракта и улицы Фурманова. Сотрудников ДПС также заметили на пр. Красноармейском у магазина "Семейный бигс" и в районе пересечений Павловского тракта с улицами Малахова, Шумакова, Попова и Сиреневая.

На дорогах города тем временем шестибалльные пробки. Большие заторы на проспекте Калинина, улицах Советской Армии, Власихинской и шоссе Ленточный бор. Также на Павловском тракте в границах улиц Попова и Шумакова.

Ранее патруль ДПС спас укушенного кровососом юного сибиряка.