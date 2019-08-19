В Барнауле на мясном фестивале выстроились очереди за шашлыком и колбасой

В этом году свою продукцию на «Дне мясного гурмана» представили 6 предприятий Алтайского края из Барнаула, Бийска, Алейска, Камня-на-Оби.
По сравнению с прошлым годом количество участников уменьшилось — не приехали по объективным причинам бийское предприятие «Пятачок» и «Народный продукт» из Залесовского района. Последнее проводит реконструкцию мощностей и готовится к запуску нового производства.
По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, участие других компаний в фестивале никто не ограничивал. Однако выставиться решил тот, кто увидел в этом выгоду и интерес.
Павел Крайняк,
директор компании «Барнаульский пищевик»:
Наша главная поддержка — это лояльность потребителя. И все мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы ее завоевать. Мы хотим, чтобы люди ели алтайские продукты.
Что можно было попробовать и посмотреть?
Помимо традиционного шашлыка на «Дне мясного гурмана» готовили популярные сейчас сосиски-гриль и купаты, стейки и бургеры. «Барнаульский пищевик», отметивший на празднике день рождения, зажарил на огне собственную индейку.
Торговля вкусностями продолжалась до самого вечера.
На протяжении всего дня на фестивале работало множество развлекательных площадок для детей — большой аттракцион-родео, настольные игры, гигантский боулинг, кольцебросы и крестики-нолики. Поле обеда около главной сцены фестиваля детвору развлекали аниматоры.
Вечером здесь выступила кавер-группа LIVE’N’DRIVE.
Чего ждать в скором времени?
Уже в следующую субботу, 24 августа, здесь же на нулевом километре пройдет фестиваль «Дни алтайского сыра», на который съедутся ведущие производители молочной продукции со всего Алтая.
А в начале октября в краевой столице пройдет биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет». Организаторы обещают в этом году изменить и расширить ее формат.