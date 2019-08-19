Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
19 августа 26°C

В Барнауле на мясном фестивале выстроились очереди за шашлыком и колбасой

17 августа в Барнауле, на нулевом километре, прошел традиционный праздник «День мясного гурмана». В этом году он совпал с фестивалем фермерской еды «Свое» Россельхозбанка, который базировался неподалеку. Несмотря на совпадение посетителей на двух площадках было предостаточно.

Фестиваль "День мясного гурмана-2019".
Фестиваль "День мясного гурмана-2019".
Ирина Пергаева

В этом году свою продукцию на «Дне мясного гурмана» представили 6 предприятий Алтайского края из Барнаула, Бийска, Алейска, Камня-на-Оби.

По сравнению с прошлым годом количество участников уменьшилось — не приехали по объективным причинам бийское предприятие «Пятачок» и «Народный продукт» из Залесовского района. Последнее проводит реконструкцию мощностей и готовится к запуску нового производства.

По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, участие других компаний в фестивале никто не ограничивал. Однако выставиться решил тот, кто увидел в этом выгоду и интерес.

Павел Крайняк,
директор компании «Барнаульский пищевик»:

Наша главная поддержка — это лояльность потребителя. И все мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы ее завоевать. Мы хотим, чтобы люди ели алтайские продукты.

Что можно было попробовать и посмотреть?

Помимо традиционного шашлыка на «Дне мясного гурмана» готовили популярные сейчас сосиски-гриль и купаты, стейки и бургеры. «Барнаульский пищевик», отметивший на празднике день рождения, зажарил на огне собственную индейку.

Торговля вкусностями продолжалась до самого вечера.

Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева

На протяжении всего дня на фестивале работало множество развлекательных площадок для детей — большой аттракцион-родео, настольные игры, гигантский боулинг, кольцебросы и крестики-нолики. Поле обеда около главной сцены фестиваля детвору развлекали аниматоры.

Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева
Фестиваль &quot;День мясного гурмана-2019&quot;.
Фестиваль «День мясного гурмана-2019».
Ирина Пергаева

Вечером здесь выступила кавер-группа LIVE’N’DRIVE.

Чего ждать в скором времени?

Уже в следующую субботу, 24 августа, здесь же на нулевом километре пройдет фестиваль «Дни алтайского сыра», на который съедутся ведущие производители молочной продукции со всего Алтая.

А в начале октября в краевой столице пройдет биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет». Организаторы обещают в этом году изменить и расширить ее формат.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Новости
Вся лента
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость