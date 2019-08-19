В Барнауле на мясном фестивале выстроились очереди за шашлыком и колбасой

17 августа в Барнауле, на нулевом километре, прошел традиционный праздник «День мясного гурмана». В этом году он совпал с фестивалем фермерской еды «Свое» Россельхозбанка, который базировался неподалеку. Несмотря на совпадение посетителей на двух площадках было предостаточно.

В этом году свою продукцию на «Дне мясного гурмана» представили 6 предприятий Алтайского края из Барнаула, Бийска, Алейска, Камня-на-Оби.

По сравнению с прошлым годом количество участников уменьшилось — не приехали по объективным причинам бийское предприятие «Пятачок» и «Народный продукт» из Залесовского района. Последнее проводит реконструкцию мощностей и готовится к запуску нового производства.

По словам Александра Большакова, начальника Алтайпищепрома, участие других компаний в фестивале никто не ограничивал. Однако выставиться решил тот, кто увидел в этом выгоду и интерес.

Павел Крайняк,

директор компании «Барнаульский пищевик»:

Наша главная поддержка — это лояльность потребителя. И все мероприятия, которые мы проводим, нацелены на то, чтобы ее завоевать. Мы хотим, чтобы люди ели алтайские продукты.

Что можно было попробовать и посмотреть?

Помимо традиционного шашлыка на «Дне мясного гурмана» готовили популярные сейчас сосиски-гриль и купаты, стейки и бургеры. «Барнаульский пищевик», отметивший на празднике день рождения, зажарил на огне собственную индейку.

Торговля вкусностями продолжалась до самого вечера.

Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева

На протяжении всего дня на фестивале работало множество развлекательных площадок для детей — большой аттракцион-родео, настольные игры, гигантский боулинг, кольцебросы и крестики-нолики. Поле обеда около главной сцены фестиваля детвору развлекали аниматоры.

Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева Фестиваль «День мясного гурмана-2019». Ирина Пергаева

Вечером здесь выступила кавер-группа LIVE’N’DRIVE.

Чего ждать в скором времени?

Уже в следующую субботу, 24 августа, здесь же на нулевом километре пройдет фестиваль «Дни алтайского сыра», на который съедутся ведущие производители молочной продукции со всего Алтая.

А в начале октября в краевой столице пройдет биржа деловых контактов «АлтайПродМаркет». Организаторы обещают в этом году изменить и расширить ее формат.