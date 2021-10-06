В Барнауле на остановке рыдала девочка, а автобусы вечером проносились мимо

В паблике « Барнаул 22 » опубликовали обращение жительницы города к перевозчикам и водителям общественного транспорта с просьбой останавливаться на остановках.

Жительница Барнаула Татьяна Теплова рассказала, что во вторник вечером, 5 октября, маленькая школьница не могла уехать домой и плакала на остановке.

«В начале семи вечера шла мимо остановки „Больница ТЭЦ-2“. Услышала, как девочка (младшие классы) плачет навзрыд. Мимо проехали три маршрута № 18 и хоть бы одна остановилась. А уже темнело, дождь лил, взрослому-то неуютно, а про детей и говорить нечего — страшно. Мы с ней дождались очередного автобуса, вместе остановили и она поехала домой», — рассказала женщина.

Также она обратилась к водителям автобусов и маршруток: «Пожалуйста, если вам машет ребенок, остановитесь!»

«Многие дети ездят в школы далеко от дома. И хорошо, если группой, а если по одиночке?» — добавила Татьяна.

В комментариях к записи отметили, что в Барнауле автобусы не останавливаются даже когда группа детей стоит зимой на остановке, например, возле спортшколы на ВРЗ.

Ранее в Барнауле ребенок кое-как залез в автобус и опоздал в школу, потому что ждал полчаса.