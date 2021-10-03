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Жизнь

В Барнауле ребенок кое-как залез в автобус и опоздал в школу, потому что ждал полчаса

В паблике «Барнаул 22» жительница города пожаловалась на непонятные интервалы на автобусном маршруте № 10, из-за которых приходится долго стоять на остановках.

Автобус №10 в Барнауле.
Автобус №10 в Барнауле.
"Гражданский патруль"

Жительница Барнаула отметила, что накануне ее ребенок опоздал в школу, поскольку они долго ждали автобус.

«30 минут стояли на остановке на улице Сергея Ускова, ожидая автобус номер 10. Собралось много людей. В итоге подошел мини-автобус. Все пассажиры не вместились, так как был полностью заполнен. На других остановках люди не смогли сесть в данный автобус. Это что же получается, человек стоит, ждет 30 минут, опаздывает в школу, на работу и так далее, а в итоге автобус проходит мимо, так как на первой остановке был полностью заполнен?!» — возмутилась женщина.

По ее словам, раньше большие автобусы ходили с интервалом 15 минут, а сейчас интервал увеличился до 30 минут.

При этом, подчеркнула пассажирка, вечером или в выходные дни практически невозможно уехать: «Такое ощущение, что на маршруте всего два автобуса».

Жительница Барнаула обратилась к администрации города с просьбой разобраться в ситуации.

Кстати, ранее в Барнауле прокуратура пересчитала автобусы и выявила, что треть не выходит на маршруты.

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