В Барнауле ребенок кое-как залез в автобус и опоздал в школу, потому что ждал полчаса

В паблике « Барнаул 22 » жительница города пожаловалась на непонятные интервалы на автобусном маршруте № 10, из-за которых приходится долго стоять на остановках.

Жительница Барнаула отметила, что накануне ее ребенок опоздал в школу, поскольку они долго ждали автобус.

«30 минут стояли на остановке на улице Сергея Ускова, ожидая автобус номер 10. Собралось много людей. В итоге подошел мини-автобус. Все пассажиры не вместились, так как был полностью заполнен. На других остановках люди не смогли сесть в данный автобус. Это что же получается, человек стоит, ждет 30 минут, опаздывает в школу, на работу и так далее, а в итоге автобус проходит мимо, так как на первой остановке был полностью заполнен?!» — возмутилась женщина.

По ее словам, раньше большие автобусы ходили с интервалом 15 минут, а сейчас интервал увеличился до 30 минут.

При этом, подчеркнула пассажирка, вечером или в выходные дни практически невозможно уехать: «Такое ощущение, что на маршруте всего два автобуса».

Жительница Барнаула обратилась к администрации города с просьбой разобраться в ситуации.

Кстати, ранее в Барнауле прокуратура пересчитала автобусы и выявила, что треть не выходит на маршруты.