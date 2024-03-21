21 марта
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Жизнь

В Барнауле на пр. Строителей ввели режим повышенной готовности

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по адресу пр-т Строителей, 4 введен режим повышенной готовности. Об этом сообщает администрация города.

В Барнауле по адресу пр-т Строителей ввели режим повышенной готовности.
В Барнауле по адресу пр-т Строителей ввели режим повышенной готовности.
Администрация Барнаула

Многоквартирный жилой дом по адресу: пр-кт Строителей, 4, построили в 1955 году.

На данный момент специалисты осуществляют мониторинг технического состояния домов.

На данный момент по тротуару вдоль дома ограничили движение. А также сформирован коридор для движения пешеходов.

Вверх по пр. Строителей на 50 м перенесена остановка «Аптека». Вход в детскую стоматологическую поликлинику №1 организовали со стороны двора.

Ранее сообщалось, что в доме в центре Барнаула обрушился потолок - жителей эвакуируют.

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