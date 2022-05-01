В Барнауле на пять дней перекроют Комсомольский проспект

На этом участке будет проходить ремонт теплосетей, сообщает администрация города.
Автобус № 78 поедет по следующей схеме:
- пр-кт Комсомольский — Обской бульвар — пр-кт Сибирский — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский, далее по маршруту;
- в обратном направлении: … пр-кт Комсомольский — ул. Молодежная — пр-кт Сибирский — Обской бульвар — пр-кт Комсомольский, далее по маршруту.
Для подготовки рабочего места ранее был демонтирован светофор на четной стороне Комсомольского проспекта вблизи здания № 108.
До конца ремонта также отключен светофор на перекрестке Комсомольский-Молодежная.
Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.
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