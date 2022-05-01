В Барнауле на пять дней перекроют Комсомольский проспект

Проезжую часть проспекта Комсомольского в районе здания № 108 (около музыкального театра) перекроют со 2 по 6 мая.

На этом участке будет проходить ремонт теплосетей, сообщает администрация города.

Автобус № 78 поедет по следующей схеме:

пр-кт Комсомольский — Обской бульвар — пр-кт Сибирский — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский , далее по маршруту;

далее по маршруту; в обратном направлении: … пр-кт Комсомольский — ул. Молодежная — пр-кт Сибирский — Обской бульвар — пр-кт Комсомольский , далее по маршруту.

Для подготовки рабочего места ранее был демонтирован светофор на четной стороне Комсомольского проспекта вблизи здания № 108.

До конца ремонта также отключен светофор на перекрестке Комсомольский-Молодежная.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

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