1 мая
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

В Барнауле на пять дней перекроют Комсомольский проспект

Проезжую часть проспекта Комсомольского в районе здания № 108 (около музыкального театра) перекроют со 2 по 6 мая.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
Настасья Коваленко

На этом участке будет проходить ремонт теплосетей, сообщает администрация города.

Автобус № 78 поедет по следующей схеме:

  • пр-кт Комсомольский — Обской бульвар — пр-кт Сибирский — ул. Молодежная — пр-кт Комсомольский, далее по маршруту;
  • в обратном направлении: … пр-кт Комсомольский — ул. Молодежная — пр-кт Сибирский — Обской бульвар — пр-кт Комсомольский, далее по маршруту.

Для подготовки рабочего места ранее был демонтирован светофор на четной стороне Комсомольского проспекта вблизи здания № 108.

До конца ремонта также отключен светофор на перекрестке Комсомольский-Молодежная.

Водителей просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда.

Ранее стало известно, какие улицы в Барнауле перекроют в праздничные дни.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость