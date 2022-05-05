В Барнауле на три дня закроют движение на улице Петра Сухова

Участок улицы в районе здания № 30а перекроют 21:00 6 мая до 06:00 9 мая.
На время ремонта теплосети автобусы немного изменят маршрут движения.
По маршрутам № 1, 50, 58:
- ул. Петра Сухова — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам;
- в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам.
По маршруту № 18:
- ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;
- в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.
Напомним, в Барнауле улицу 42 Краснознаменной Бригады поделили на несколько участков и будут перекрывать в разные месяцы до конца сентября.