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Жизнь

В Барнауле на три дня закроют движение на улице Петра Сухова

В Барнауле из-за ремонта теплосети с 6 мая по 9 мая закроют движение транспорта по всей ширине проезжей части на участке улицы Петра Сухова, сообщает мэрия города.

Знак "Стоп".
Знак "Стоп".
"Инцидент Барнаул"

Участок улицы в районе здания № 30а перекроют 21:00 6 мая до 06:00 9 мая.

На время ремонта теплосети автобусы немного изменят маршрут движения.

По маршрутам № 1, 50, 58:

  • ул. Петра Сухова — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам;
  • в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Петра Сухова, далее по маршрутам.

По маршруту № 18:

  • ул. 80-й Гвардейской Дивизии — ул. Германа Титова — ул. 40 лет Октября — ул. Петра Сухова, далее по маршруту;
  • в обратном направлении: ул. Петра Сухова — ул. 40 лет Октября — ул. Эмилии Алексеевой — ул. 80-й Гвардейской Дивизии, далее по маршруту.

Напомним, в Барнауле улицу 42 Краснознаменной Бригады поделили на несколько участков и будут перекрывать в разные месяцы до конца сентября.

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