В Барнауле на «улице пяти больниц» появятся граффити, посвященные врачам

Виктор Минаев шестой год профессионально занимается граффити и регулярно участвует в различных проектах: именно он разрисовал первый трамвай в честь Дня Победы.
Вместе с товарищем Анатолием Капитоновым он придумал новые граффити, чтобы порадовать врачей.
Инициативу поддержал Краевой дворец молодежи. Для граффитистов нашли подходящую площадку, обеспечили красками и расходными материалами.
Стоит отметить, что такая акция проходит по всей стране, однако барнаульские художники решили сделать так, чтобы медработники наверняка заметили послание.
Работу художники планируют закончить в ближайшее время. Посмотреть на граффити можно по адресу: ул. Юрина, 184а. Кстати, на этой улице расположены пять медучреждений — горбольницы № 4, 11 и 12, кардиоцентр и детская поликлиника.
Ранее барнаульца обязали за свой счет восстановить красоту домов, стерев свои «подозрительные надписи».