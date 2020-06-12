В Барнауле на «улице пяти больниц» появятся граффити, посвященные врачам

Барнаульские художники решили в форме рисунка выразить свою благодарность медикам, работающим с коронавирусными больными, сообщает « Катунь 24 ».

Виктор Минаев шестой год профессионально занимается граффити и регулярно участвует в различных проектах: именно он разрисовал первый трамвай в честь Дня Победы.

Вместе с товарищем Анатолием Капитоновым он придумал новые граффити, чтобы порадовать врачей.

Инициативу поддержал Краевой дворец молодежи. Для граффитистов нашли подходящую площадку, обеспечили красками и расходными материалами.

Стоит отметить, что такая акция проходит по всей стране, однако барнаульские художники решили сделать так, чтобы медработники наверняка заметили послание.

Работу художники планируют закончить в ближайшее время. Посмотреть на граффити можно по адресу: ул. Юрина, 184а. Кстати, на этой улице расположены пять медучреждений — горбольницы № 4, 11 и 12, кардиоцентр и детская поликлиника.

Ранее барнаульца обязали за свой счет восстановить красоту домов, стерев свои «подозрительные надписи».