В Барнауле на выходные перекроют улицу Взлетную для замены полукилометра теплосети

«С 20:00 18 июня до 20:00 20 июня будет перекрыто движение автомобильного транспорта по всей ширине улицы Взлетной в районе дома № 30», — предупредили энергетики.

На указанном участке планируют заменить 423,4 метра внутриквартальных тепловых сетей.

Жителей Барнаула попросили проявить внимательность и выбирать заранее маршруты объезда.

Движение автобусов организуют по следующим схемам:

по маршруту № 47: ул. Лазурная — ул. Балтийская — ул. Сиреневая — ул. Взлетная и далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная — ул. Сиреневая — ул. Балтийская, далее — по маршруту;

по маршруту № 110: ул. Власихинская — ул. Попова — ул. Балтийская — ул. Сергея Ускова — ул. Взлетная и далее по маршруту; в обратном направлении: ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова — ул. Балтийская — ул. Попова, далее — по маршруту;

по маршруту № 10: ул. Энтузиастов — ул. Попова — Павловский тракт — ул. Солнечная Поляна — ул. Взлетная — ул. Сергея Ускова; в обратном направлении: ул. Сергея Ускова — малая проезжая часть Павловского тракта — ул. Солнечная Поляна — Павловский тракт — ул. Попова и далее по маршруту.