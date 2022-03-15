17 марта
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Жизнь

В Барнауле на время отсутствия моста введут новый проездной. Также расширят линейку тарифов для проезда

В Барнауле с 1 апреля расширят линейку тарифных планов для проезда в общественном транспорте, сообщает мэрия города.

Мост на Новом рынке.
Мост на Новом рынке.
yandex.ru/maps

В Барнауле на период реконструкции путепровода по проспекту Ленина на ряде маршрутов городского электротранспорта будет действовать «Электронный пересадочный проездной билет».

«Стоимость одной поездки составит 28 рублей с одной пересадкой, осуществить которую необходимо будет в течение 100 минут. С перечнем маршрутов, на которых можно воспользоваться данным проездным, жители города будут проинформированы дополнительно», — рассказали в мэрии.

Напомним, уже в апреле начнут перекрывать движение на пр. Ленина из-за строительства трамвайного кольца на Новом рынке, а реконструкцию путепровода начнут в мае.

Продолжат действовать все ранее введенные льготные тарифные планы для отдельных категорий граждан по социальным транспортным картам.

Для городских пенсионеров предусмотрены два тарифа:

  • «Пенсионный лимитированный городской» на 45 поездок в течение календарного месяца предназначен для проезда только в границах Барнаула. Цена за проезд составляет 12 рублей, а стоимость тарифа — 550 рублей.
  • «Пенсионный безлимитный пригородный» — без ограничения количества поездок в течение календарного месяца предназначен для оплаты проезда по муниципальным маршрутам регулярных перевозок города Барнаула в границах города и в пригородном направлении. Стоимость тарифа — 850 рублей.

Для школьников из малообеспеченных семей стоимость проезда составляет 8 рублей (безлимитная карта за 400 рублей), для иных учащихся — 11 рублей (безлимитная карта за 550 рублей), для студентов — 13 рублей (безлимитная карта за 650 рублей).

Электронный проездной.
Электронный проездной.
Михаил Хаустов

«В электро- и автотранспорте, работающих по регулируемым тарифам, вводятся дополнительные тарифные планы, оплата по которым осуществляется с помощью электронных средств платежа: транспортными картами, транспортными брелоками и браслетами», — отметили в мэрии.

Проездной билет «Единый» на 50 поездок

Возможно будет использовать в течение 60 дней на автобусах, трамваях и троллейбусах. Стоимость тарифного плана составит 1 150 рублей.

Проездной билет «Курьерский»

Неограниченное количество поездок в течение календарного месяца. Тарифный план будет действовать в автобусах, трамваях и троллейбусах. Стоимость составит 2 500 рублей в месяц. Курьерский проездной билет может заинтересовать пользователей, осуществляющих каждый месяц большое количество поездок, связанных, например, с выполнением должностных обязанностей. Работодателям, возмещающим своим сотрудникам расходы на проезд в общественном транспорте города, также рекомендуется обратить внимание на этот проездной билет.

«Пенсионный лимитированный пригородный» на 45 поездок

В течение календарного месяца позволит пенсионерам по возрасту совершать поездки по городским маршрутам и в пригородном направлении. Стоимость составит 680 рублей в месяц. Более гибкая тарифная политика позволит пенсионерам дополнительно экономить на проезде. Так, если ранее гражданин приобретал проездной билет за 850 рублей, то теперь, в случае если количество поездок в месяц не превышает 45, он может приобрести проездной по более выгодной цене — 680 рублей.

Новые тарифные планы вступят в силу 1 апреля 2022 года. Пополнение проездных билетов со сроком действия в течение календарного месяца началось сегодня, 15 марта 2022 года.

Напомним, с 1 декабря 2021 года стоимость проезда в городском общественном транспорте — 28 рублей, по электронному кошельку — 24 рубля, по единому проездному билету — 23 рубля.

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