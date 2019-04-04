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Жизнь

В Барнауле началась подготовка к акции «Бессмертный полк»

4 апреля в Барнауле заработал штаб по подготовке акции «Бессмертный полк». Организаторы рассказали, что нового ждать участникам шествия 9 мая.

"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018.
"Бессмертный полк" в Барнауле. 9 мая 2018.
Дмитрий Лямзин, altapress.ru

В этом году в конечной точке маршрута «Бессмертного полка» создадут новую инсталляцию — красную линию истории. Она будет символизировать хрупкость жизни и связь поколений и представлять собой натянутые красные нити.

&quot;Красная линия истории&quot;.
«Красная линия истории».
Фото предоставлено организаторами

Каждый участник шествия на подходе к финишу получит флажок с символикой «Бессмертного полка», который можно забрать на память или же сделать на нем надпись. Например, это может быть название города, в защите или освобождении которого принимал участие ваш родственник.

Волонтеры прикрепят флажок на конструкцию.

Флажки.
Флажки.
Анна Зайкова

Также останется и традиционная стена Памяти, на которой можно будет оставить свое послание.

В этом году в Барнауле впервые заработает пресс-центр, который будет транслировать кадры с проведения «Бессмертного полка» со всего мира. Жители края на сайте moypolk.ru смогут увидеть, как проходят колонны в других странах.

«Наш издательский дом будет вести бесконечный онлайн-репортаж о том, что происходит в мире — от Австралии до Чукотки», — рассказал координатор проекта «Бессмертный полк», генеральный директор ИД «Алтапресс» Юрий Пургин.

О времени начала шествия и точках сбора станет известно позднее, но уже сейчас можно записать истории своих героев в Книгу Памяти на сайте moypolk.ru. Только барнаульцы на сегодняшний день разместили на сайте уже 6 632 истории.

В этом году «Бессмертный полк» пройдет в Барнауле в седьмой раз. Впервые акция прошла в 2012 году в Томске. В 2013 году в шествии приняли участие почти 16 тысяч человек. В 2018 году участников было уже 40 тысяч.

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