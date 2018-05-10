Барнаульские волонтеры сделали сотни снимков участников "Бессмертного полка". Найди себя

Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов. Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.

Ребята из волонтерских организаций города помогали с организацией шествия "Бессмертного полка", студенты-медики дежурили в колоннах, чтобы оперативно прийти на помощь тем, кому могло бы стать плохо. Несколько добровольцев фотографировали людей, прошедших за своих ветеранов 9 мая в едином строю.

Предлагаем вашему вниманию часть этих снимков, а остальные в хорошем качестве вы может скачать, кликнув по этой ссылке.

Редакция сайта altapress.ru благодарит за помощь волонтеров Александра Бычкова, Анну Варданян, Анастасию Рудневу, Юлию Селиванову и Данила Трохова.