Барнаульские волонтеры сделали сотни снимков участников "Бессмертного полка". Найди себя

9 мая в Барнауле в строй "Бессмертного полка" встали 40 тысяч человек. Они несли фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. После шествия на площади Сахарова многие участники акции расписались на "Стене Победы".
Ребята из волонтерских организаций города помогали с организацией шествия "Бессмертного полка", студенты-медики дежурили в колоннах, чтобы оперативно прийти на помощь тем, кому могло бы стать плохо. Несколько добровольцев фотографировали людей, прошедших за своих ветеранов 9 мая в едином строю.
Предлагаем вашему вниманию часть этих снимков, а остальные в хорошем качестве вы может скачать, кликнув по этой ссылке.
Редакция сайта altapress.ru благодарит за помощь волонтеров Александра Бычкова, Анну Варданян, Анастасию Рудневу, Юлию Селиванову и Данила Трохова.
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- Сюжет: Акция "Бессмертный полк"
- Сюжет: День Победы
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