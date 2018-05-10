Тема «Бессмертный полк»

Барнаульские волонтеры сделали сотни снимков участников "Бессмертного полка". Найди себя

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Жизнь

9 мая в Барнауле в строй "Бессмертного полка" встали 40 тысяч человек. Они несли фотографии своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу. После шествия на площади Сахарова многие участники акции расписались на "Стене Победы". 

Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Юлия Селиванова.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Александр Бычков.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Анастасия Руднева.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.
Участники акции "Бессмертный полк". Барнаул, 9 мая 2018 года. Фото: Данил Трохов.

Ребята из волонтерских организаций города помогали с организацией шествия "Бессмертного полка", студенты-медики дежурили в колоннах, чтобы оперативно прийти на помощь тем, кому могло бы стать плохо. Несколько добровольцев фотографировали людей, прошедших за своих ветеранов 9 мая в едином строю.

Предлагаем вашему вниманию часть этих снимков, а остальные в хорошем качестве вы может скачать, кликнув по этой ссылке.

Редакция сайта altapress.ru благодарит за помощь волонтеров Александра Бычкова, Анну Варданян, Анастасию Рудневу, Юлию Селиванову и Данила Трохова.

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