День Победы в Барнауле и шествие "Бессмертного полка" в объективе Михаила Хаустова

9 мая 40 тысяч барнаульцев приняли участие в шествии "Бессмертного полка". Холодный ветер и накрапывающий дождь не помещали горожанам отметить День Победы. Как это было, рассказывает фоторепортаж Михаила Хаустова.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.
Кроме шествия, в столице края прошла церемония возложения цветов на Мемориале Славы, провели построение войск барнаульского гарнизона на площади Советов. На площади Сахарова и в районах города организовали народные гуляния, выступления творческих коллективов, прошел легкоатлетический забег "Кольцо Победы" а вечером прогремел салют.
Altapress.ru рассказывал о праздновании Дня Победы в Барнауле в прямом эфире.
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