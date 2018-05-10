День Победы в Барнауле и шествие "Бессмертного полка" в объективе Михаила Хаустова

День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов. День Победы в Барнауле. 9 мая 2018 года. Фото: Михаил Хаустов.

Кроме шествия, в столице края прошла церемония возложения цветов на Мемориале Славы, провели построение войск барнаульского гарнизона на площади Советов. На площади Сахарова и в районах города организовали народные гуляния, выступления творческих коллективов, прошел легкоатлетический забег "Кольцо Победы" а вечером прогремел салют.

Altapress.ru рассказывал о праздновании Дня Победы в Барнауле в прямом эфире.

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