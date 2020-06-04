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Жизнь

В Барнауле начали оглашать приговор по делу о крупных хищениях из федерального бюджета

4 июня Железнодорожный райсуд Барнаула приступил к оглашению приговора в отношении двух предпринимателей и бывшего сотрудника налоговой службы, обвиняемых в мошенничестве при возмещении НДС. Сумма ущерба федеральному бюджету оценивается в 23 млн рублей.

Вырубки леса.
Вырубки леса.
altaipriroda.ru

Согласно картотеке Железнодорожного районного суда Барнаула, фигурантами дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ являются Дмитрий Гребенюк, Елена Касьянова и Евгений Черных. Объем предъявленного им правоохранительными органами обвинения превышает 700 страниц.

В сложной схеме незаконного возмещения НДС, как утверждает следствие, были задействованы несколько легально действующих в Сибирском регионе юридических лиц.

События в деле датируются 2008−2012 годами. Фигуранты, утверждает следствие, от имени подконтрольных юрлиц предоставляли в Барнауле в две налоговые инспекции подложные декларации и копии документов бухучета о приобретении на внутреннем рынке леса-кругляка, заготавливаемого в Иркутской области.

Согласно документам, которые направлялись в управление ФНС по Алтайскому краю, в дальнейшем данные партии леса поставлялись на экспорт в Китай.

При этом по отчетности создавалась видимость уплаты при реализации сделок налога на добавленную стоимость. В результате, указано в материалах уголовного дела, после принятия налоговыми органами решений о возмещении НДС, злоумышленники похитили более 23 млн рублей.

Уголовное дело.
Уголовное дело.
открытые источники (CC0)

Производство по делу вело Главное следственное управление ГУ МВД по Алтайскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального УФСБ.

В ходе следствия был наложен арест на автомобили и недвижимость подозреваемых стоимостью 34 млн рублей.

С учетом большого объема текста приговора, его оглашение может продлиться несколько дней. Altapress.ru сообщит подробности.

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