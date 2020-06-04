В Барнауле начали оглашать приговор по делу о крупных хищениях из федерального бюджета

4 июня Железнодорожный райсуд Барнаула приступил к оглашению приговора в отношении двух предпринимателей и бывшего сотрудника налоговой службы, обвиняемых в мошенничестве при возмещении НДС. Сумма ущерба федеральному бюджету оценивается в 23 млн рублей.

Согласно картотеке Железнодорожного районного суда Барнаула, фигурантами дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ являются Дмитрий Гребенюк, Елена Касьянова и Евгений Черных. Объем предъявленного им правоохранительными органами обвинения превышает 700 страниц.

В сложной схеме незаконного возмещения НДС, как утверждает следствие, были задействованы несколько легально действующих в Сибирском регионе юридических лиц.

События в деле датируются 2008−2012 годами. Фигуранты, утверждает следствие, от имени подконтрольных юрлиц предоставляли в Барнауле в две налоговые инспекции подложные декларации и копии документов бухучета о приобретении на внутреннем рынке леса-кругляка, заготавливаемого в Иркутской области.

Согласно документам, которые направлялись в управление ФНС по Алтайскому краю, в дальнейшем данные партии леса поставлялись на экспорт в Китай.

При этом по отчетности создавалась видимость уплаты при реализации сделок налога на добавленную стоимость. В результате, указано в материалах уголовного дела, после принятия налоговыми органами решений о возмещении НДС, злоумышленники похитили более 23 млн рублей.

Уголовное дело. открытые источники ( CC0)

Производство по делу вело Главное следственное управление ГУ МВД по Алтайскому краю, оперативное сопровождение осуществляли сотрудники регионального УФСБ.

В ходе следствия был наложен арест на автомобили и недвижимость подозреваемых стоимостью 34 млн рублей.

С учетом большого объема текста приговора, его оглашение может продлиться несколько дней. Altapress.ru сообщит подробности.