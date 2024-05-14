В Барнауле начали покос травы

Каждый день сотрудники коммунальных служб подстригают газоны, расположенные вдоль городских дорог. Стрижку травы на придомовых территориях осуществляют управляющие компании, сообщает пресс-служба мэрии.

Так 14 мая в Индустриальном районе города Барнаула начались работы по покосу травы. Подрядная организация начала работы на ул. Попова, от ул. Энтузиастов до Павловского тракта.

В Ленинском районе Барнаула также ведутся работы по покосу травы. Работы проходят на зеленых зонах по ул. Юрина, 2-я Северо-Западная и Антона Петрова, от 2-й Северо-Западной до Малахова.

Железнодорожный район также не остался в стороне. Сегодня работы по покосу проводятся на Павловском тракте, рядом со зданиями 1а и 2.

Октябрьский район также охвачен работами по покосу. Они были проведены по следующим адресам:

пр. Комсомольский, от ул. Димитрова до ул. Молодежной;

ул. Молодежная, от пр. Сибирского до пр. Ленина;

пр. Сибирский;

частично пр. Калинина;

ул. Петра Сухова, от пр. Калинина до пр. Ленина.

«Благоустройство и озеленение» города Барнаула выполнили работы по ул. Профинтерна, от пр. Комсомольского до пр. Калинина. 14 мая работники учреждения приступят к покосу травы в сквере Десантников.

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