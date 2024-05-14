14 мая
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

В Барнауле начали покос травы

Каждый день сотрудники коммунальных служб подстригают газоны, расположенные вдоль городских дорог. Стрижку травы на придомовых территориях осуществляют управляющие компании, сообщает пресс-служба мэрии.

Так 14 мая в Индустриальном районе города Барнаула начались работы по покосу травы. Подрядная организация начала работы на ул. Попова, от ул. Энтузиастов до Павловского тракта.

В Ленинском районе Барнаула также ведутся работы по покосу травы. Работы проходят на зеленых зонах по ул. Юрина, 2-я Северо-Западная и Антона Петрова, от 2-й Северо-Западной до Малахова.

Железнодорожный район также не остался в стороне. Сегодня работы по покосу проводятся на Павловском тракте, рядом со зданиями 1а и 2.

Октябрьский район также охвачен работами по покосу. Они были проведены по следующим адресам:

  • пр. Комсомольский, от ул. Димитрова до ул. Молодежной;
  • ул. Молодежная, от пр. Сибирского до пр. Ленина;
  • пр. Сибирский;
  • частично пр. Калинина;
  • ул. Петра Сухова, от пр. Калинина до пр. Ленина.

«Благоустройство и озеленение» города Барнаула выполнили работы по ул. Профинтерна, от пр. Комсомольского до пр. Калинина. 14 мая работники учреждения приступят к покосу травы в сквере Десантников.

Ранее сообщалось, что клещи покусали 525 жителей Алтайского края за неделю.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открытие сезона стрит-арта
«Галерейник» на свежем воздухе
«Юрий Башмет — молодым дарованиям России»
Топ-10 идей отдыха на Алтае
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость