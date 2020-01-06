В Барнауле начали принимать елки на переработку. Карта адресов

Праздники подходят к концу, и особо решительные барнаульцы, которые не привыкли ждать, пока их зеленая красавица совсем осыпется, могут сдать ее на переработку. Первые пункты приема уже начали работать, сообщает организация «Мусора.Больше.Нет» в своей группе «Вконтакте».

Общественная организация «Мусора. Больше. Нет» предлагает барнаульцам не выбрасывать елки в мусорные контейнеры, а сдать их на переработку или на корм для животных. К акции присоединились гипермаркеты «Леруа Мерлен», первые пункты сдачи открылись именно там — елки можно привозить до 20 января.

Также в акции участвуют ТСЖ и УК. Они организовали точки приема во дворах, которые начнут работать 8 января. Массовый прием зеленых красавиц пройдет 18 января с 11:00 до 13:00 на площади Октября в Зеленом сквере и на других городских площадках.

Организаторы просят очистить деревья от всех украшений, прежде чем приносить в пункты — остатки мишуры и других элементов затрудняют переработку.

После акции часть елок отправится на конюшни, ведь хвоя — хорошая витаминная подкормка для лошадей. Другая часть поедет на Павловский деревообрабатывающий комбинат, где они будут использованы в технологическом процессе производства плит MDF.