16 декабря
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Жизнь

В Барнауле начали строительство новогоднего городка на Мало-Тобольской

Аномальные морозы в Алтайском крае сдвинули строительство всех новогодних декораций. Но это не помешало строительству новогоднего городка на Старом базаре.

Новогодние украшения на Мало-Тобольской.
Новогодние украшения на Мало-Тобольской.
barnaul.org

Как сообщает "Барнаул", сейчас на пешеходной зоне занимаются монтажом двух детских горок и бахромы.

Высота елки на ул. Мало-Тобольской будет шесть метров, ее установят в ближайшее время. Украшением для елки станут большие банты и шары.

Вход в городок будет украшен большими золотыми звездами, а прогулочная зона гирляндами, светящимися елями, шарами, фигурами героев мультфильмов.

Открытие новогоднего городка на Мало-Тобольской планируется 29 декабря, детали мероприятия будут сообщены дополнительно.

Ранее мы сообщали, где будут снежные городки в Барнауле.

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