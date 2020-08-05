В Барнауле начали судить экс-начальника спорткомитета, погоревшего на взятке и растрате

4 августа в Центральном районном суде города Барнаула продолжили рассмотрение дела в отношении бывшего начальника комитета по физической культуре и спорту Алексея Каретникова.

Как стало известно altapress.ru из судебных источников, представитель прокуратуры зачитал гособвинение по всем эпизодам, в которых обвиняют экс-чиновника.

Судебное следствие продолжится 11 августа.

Примечательно, что громкое коррупционное дело оказалось скрыто от общественности. В Центральном районном суде Барнаула, куда корреспонденты altapress.ru обратились с официальным ходатайством об участии в процессе, в этом отказали.

Формальным поводом стал особый режим в связи с коронавирусом, который сейчас действует. Сколько он продлится — неизвестно.

Алексей Каретников ( на первом плане) играет в футбол с членами правительства. Дмитрий Негреев.

В чем обвиняют Каретникова

Алексей Каретников оказался в центре внимания силовиков летом 2019 года. В конце июля региональная ФСБ опубликовала видео задержания бывшего чиновника.

Экс-сотрудника мэрии обвиняют по двум статьям: в «присвоении и растрате чужого имущества с использованием служебного положения» и «получении должностным лицом лично взятки в виде денег».

«В сентябре 2016 года обвиняемый получил от барнаульского предпринимателя взятку в размере 100 тыс. рублей за выбор его компании в качестве поставщика товаров спорткомитету города без проведения конкурса <…> по существенно завышенной цене», — рассказали в СК первый эпизод.

В другом случае — в 2018 году — на счет предпринимателя перечислили бюджетные 100 тыс. рублей за якобы проведенное спортивное мероприятие. После обвиняемый забрал деньги, уточнили в ведомстве.

Взятка. Анна Зайкова

«В 2019 году при реализации конкурса социально значимых проектов на соискание денежных грантов по организации спортивно-массовой работы, обвиняемый завладел суммой в 100 тыс. рублей по якобы выигранным двумя спортивными школами города грантам», — рассказали в СК о следующем эпизоде.

Однако не всегда сумма ограничивалась сотней тысяч. Так, по данным следствия, весной 2019 года «при реализации муниципального контракта на организацию проведения физкультурно-спортивных мероприятий чиновник похитил более 300 тыс. рублей».

Каретников своей вины не признал. На его имущество в размере более 1,1 млн рублей наложен арест.