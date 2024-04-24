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Жизнь

В Барнауле начались первые испытания новых автобусов

Сегодня, 24 апреля, в Барнауле начались первые испытания новых автобусов, которые закупили по поручению губернатора Алтайского края для Барнаула.

Автобусы обновляют в Барнауле.
Автобусы обновляют в Барнауле.
barnaul.org.

Уже с 10:00 началась стажировка водителей на новых автобусах. Она пройдет по маршруту №1.

Стажировка необходима, чтобы изучить маршрут, опасные участки и для ревизии оборудования при дальнейшей эксплуатации транспортного средства.

Отмечается, что в Барнаул закупили 41 автобуса большого класса при поддержке Виктора Томенко и правительства Алтайского края.

Обслуживать автобусы будет барнаульский МУП «Горэлектротранс».

Ранее сообщалось, что новые автобусы вышли на два барнаульских маршрута.

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