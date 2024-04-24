В Барнауле начались первые испытания новых автобусов

Уже с 10:00 началась стажировка водителей на новых автобусах. Она пройдет по маршруту №1.
Стажировка необходима, чтобы изучить маршрут, опасные участки и для ревизии оборудования при дальнейшей эксплуатации транспортного средства.
Отмечается, что в Барнаул закупили 41 автобуса большого класса при поддержке Виктора Томенко и правительства Алтайского края.
Обслуживать автобусы будет барнаульский МУП «Горэлектротранс».
Ранее сообщалось, что новые автобусы вышли на два барнаульских маршрута.
Самое важное - в нашем Telegram-канале