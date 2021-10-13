В Барнауле начальника полиции «предупредили» после скандала с отдельными очередями в ГИБДД

В Барнауле прокуратура проверила информацию о нарушениях при организации оформления ДТП, сообщает алтайское надзорное ведомство.

Ранее барнаульцы пожаловались на огромные очереди в ГИБДД: не могли записаться на оформление ДТП ни лично, ни по телефону, ни через портал Госуслуг.

В Госавтоинспекции подтвердили проблему, пояснив, что в последние несколько месяцев произошел наплыв желающих оформить ДТП. Однако ситуацию проанализировали и приняли меры.

Тем не менее прокуратура решила проверить информацию об очередях при оформлении происшествий.

«В ходе проверки выявлены нарушения требований закона в связи с наличием отдельной очереди для оформления ДТП по материалам, составленным работниками аварийных комиссариатов. Кроме того, меры организационного характера, направленные на обеспечение доступности для граждан функции органов полиции по оформлению ДТП руководством ОБДПС ГИБДД УМВД России по Барнаулу не приняты. Организационно-распорядительные документы, регламентирующие порядок оформления ДТП в УМВД, отсутствуют», — рассказали в ведомстве.

В связи с выявленными нарушениями начальнику барнаульского УМВД внесли представление об устранении нарушений.