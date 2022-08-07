В Барнауле начался демонтаж пролетов моста на Новом рынке

Подрядчики приступили к демонтажу конструкции восьмипролетного путепровода в районе нового рынка в ночь на 7 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале « Мост », который публикует новости, фото и видео о ходе работ.

Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле

«Порядка 10 «окон» понадобится для разбора пролетных строений. Затем подрядчик приступит к демонтажу опор путепровода. На разбор всей конструкции запланировано около 25 «окон», — говорится в тексте поста.

Днем 7 августа работы продолжились. В светлое время суток строители занимаются установкой опор под устройство теплосетей.

Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле t. me/most_barnaul Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле t. me/most_barnaul Демонтаж моста на Новом рынке в Барнауле t. me/most_barnaul

Напомним, барнаульское ДСУ № 4 заключили договоренности с РЖД о строительных работах над железнодорожными путями в районе Нового рынка.

Основные работы по мосту будут проводиться в ночное время, не больше 4−6 часов за один день. На полный демонтаж всех элементов моста понадобится порядка 25 «окон» Всего планируется выполнить около 60 ночных работ.