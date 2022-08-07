В Барнауле начался демонтаж пролетов моста на Новом рынке

«Порядка 10 «окон» понадобится для разбора пролетных строений. Затем подрядчик приступит к демонтажу опор путепровода. На разбор всей конструкции запланировано около 25 «окон», — говорится в тексте поста.
Днем 7 августа работы продолжились. В светлое время суток строители занимаются установкой опор под устройство теплосетей.
Напомним, барнаульское ДСУ № 4 заключили договоренности с РЖД о строительных работах над железнодорожными путями в районе Нового рынка.
Основные работы по мосту будут проводиться в ночное время, не больше 4−6 часов за один день. На полный демонтаж всех элементов моста понадобится порядка 25 «окон» Всего планируется выполнить около 60 ночных работ.