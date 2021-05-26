В Барнауле нанесут дорожную разметку стоимостью 27 млн рублей

В администрации Барнаула обсудили текущий ход ремонтных и строительных работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Первый замглавы города Анатолий Воронков отметил низкие темпы выполнения работ по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и ограждений.
«Это очень важная и серьезная работа, поэтому мы должны организовать ее на должном уровне. В первую очередь, это позволит обеспечить безопасность дорожного движения для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул он.
Всего в 2021 году запланировали нанести около 98 тыс. кв. метров дорожной разметки общей стоимостью 27 млн рублей, однако на данный момент освоили лишь 5 млн.
Воронков поручили усилить контроль за выполнением обязательств, взятых подрядчиком по контракту.
Что касается ремонта дорог, то в 2021 году приведут в порядок 23 участка общей протяженностью более 25 км — на эти цели выделили 907,2 млн рублей.
Также Воронков подчеркнул, что подрядчики до 1 июня должны устранить все недочеты на дорогах, отремонтированных одним-двумя годами ранее в рамках нацпроекта.
Напомним, накануне прокуратура решила проверить «треснувшие дороги» в Барнауле.