26 мая
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Жизнь

В Барнауле нанесут дорожную разметку стоимостью 27 млн рублей

В Барнауле в 2021 году запланировали нанести почти 98 тыс. квадратных метров дорожной разметки, сообщает мэрия города.

Дорожная разметка.
Дорожная разметка.
Олег Богданов

В администрации Барнаула обсудили текущий ход ремонтных и строительных работ в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Первый замглавы города Анатолий Воронков отметил низкие темпы выполнения работ по нанесению дорожной разметки, установке дорожных знаков и ограждений.

«Это очень важная и серьезная работа, поэтому мы должны организовать ее на должном уровне. В первую очередь, это позволит обеспечить безопасность дорожного движения для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул он.

Всего в 2021 году запланировали нанести около 98 тыс. кв. метров дорожной разметки общей стоимостью 27 млн рублей, однако на данный момент освоили лишь 5 млн.

Воронков поручили усилить контроль за выполнением обязательств, взятых подрядчиком по контракту.

Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Капитальный ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
Фото предоставлено пресс-службой администрации города Барнаула

Что касается ремонта дорог, то в 2021 году приведут в порядок 23 участка общей протяженностью более 25 км — на эти цели выделили 907,2 млн рублей.

Также Воронков подчеркнул, что подрядчики до 1 июня должны устранить все недочеты на дорогах, отремонтированных одним-двумя годами ранее в рамках нацпроекта.

Напомним, накануне прокуратура решила проверить «треснувшие дороги» в Барнауле.

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