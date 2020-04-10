В Барнауле нашли пивнушку, где продолжали кутить несмотря на запрет

В Барнауле в ходе рейда по барам в Железнодорожном районе города выявили одно нарушение, сообщает администрация краевой столицы.

Рейд по барам в Барнауле.

Сотрудники полиции и администрации проверили, как в местах общепита соблюдают требования об ограничении работы, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Стоит отметить, что рейд был весьма локальным — по улицам Профинтерна, Свердлова и проспекту Ленина. Несмотря на это выявили одно нарушение.

«В баре по улице Профинтерна находились посетители и употребляли напитки и продукты питания за барной стойкой. У молодых людей были взяты объяснения, составлен акт проверки и направлен в Роспотребнадзор для принятия мер», — рассказали в мэрии.

Теперь бару грозит административный штраф либо приостановление деятельности на срок до 90 суток за «нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Напомним, ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко выступил с обращением к жителям, в котором отметил бессрочность ограничительных мер в период пандемии коронавируса.