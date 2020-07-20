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Жизнь

В Барнауле нашлось место, где люди неукоснительно соблюдают масочный режим

Очередной рейд представителей минтранса, Роспотребнадзора и ГИБДД не выявил ни одного нарушения масочного режима на железнодорожном и автовокзале в Барнауле.

В кассах вокзала.
В кассах вокзала.
mintrans22.ru

Проверяющие не нашли пассажиров-нарушителей ни у касс, ни в транспорте, сообщили в краевом минтрансе.

В ходе рейда не выписали ни одного предписания, «так как все граждане неукоснительно соблюдали масочный режим».

В ведомстве подчеркнули, что для обработки поверхностей в зданиях используются высокоэффективные дезинфицирующие средства, активные в отношении вирусов, на входе и выходе установлены санитайзеры, а персонал на постоянной основе использует средства индивидуальной защиты.

«Обращаемся к жителям и гостям Алтайского края с просьбой бережно относиться к здоровью своему и окружающих и использовать маски или респираторы при нахождении на остановочных пунктах и в транспорте», — снова напоминают власти.

Ранее журналисты altapress.ru побывали в рейде по магазинам, которые проверяли на профилактику коронавируса.

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