В Барнауле не будут работать катки на стадионе «Локомотив» и площади Сахарова

Алексей Каретников, председатель комитета по спорту администрации Барнаула, рассказал, что не будет работать каток на стадионе «Локомотив», а также на площади Сахарова.

Не будет катка возле театра Драмы. Было принято решение, потому что каток оказался невостребованным в этом месте. Затраты очень большие- свет. Вода, коньки, уборка территории. А людей крайне мало. Детей много, но в основном они приходят на елку и горки, — отметил Алексей Каретников.