В Барнауле не будут работать катки на стадионе «Локомотив» и площади Сахарова

Алексей Каретников, председатель комитета по спорту администрации Барнаула, рассказал, что не будет работать каток на стадионе «Локомотив», а также на площади Сахарова.
Не будет катка возле театра Драмы. Было принято решение, потому что каток оказался невостребованным в этом месте. Затраты очень большие- свет. Вода, коньки, уборка территории. А людей крайне мало. Детей много, но в основном они приходят на елку и горки, — отметил Алексей Каретников.
Всего в Барнауле этой зимой будет работать около 20 катков и 31 хоккейная коробка. Любителей лыжного спорта примет 21 лыжная база. 12 из них дают инвентарь напрокат. Стоимость услуг, по словам Алексея Каретникова, не изменилась. За пару лыж барнаульцам придется заплатить от 100 до 200 рублей, коньки обойдутся в среднем в 150 рублей.
Напомним, в барнаульском сквере имени Германа Титова с 15 декабря будет работать каток с прокатом коньков и раздевалкой.