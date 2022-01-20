В Барнауле не останавливается взрывной рост жертв гололеда

Наплыв пациентов в травмпункты закономерно начался с установлением гололеда. Люди обращаются с ушибами, переломами рук, ног и ребер, вывихами и растяжениями, реже с черепно-мозговыми травмами, пишут « Вести Алтай ».

Среди пострадавших люди всех возрастов, рассказала пресс-секретарь краевой больницы скорой медицинской помощи Елена Вишнева.

«Ситуация действительно серьезная. За два дня этой недели в больницу скорой медицинской помощи с травмами, полученными в связи с гололедными явлениями, обратились 144 человека», — рассказала она.

Например, 17 января поступило 57 человек, а 18 — уже 87 пациентов. Для сравнения, в воскресенье, 16 января, таких обращений было всего шесть.

За два дня в рентгеновском кабинете для диагностики характера травм, смещения костных обломков и других диагностических исследований было сделано около 700 снимков.

В Барнауле постоянно работает только два травмпункта — в больнице скорой помощи и в горбольнице № 12.

Ранее власти Барнаула назвали сроки очистки дорог в сильный гололед.