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Жизнь

Власти Барнаула назвали сроки очистки дорог в сильный гололед при неожиданных погодных аномалиях

В Барнауле пришлось в срочном порядке корректировать план по уборке улиц из-за аномальных погодных условий и ледяной корки на дорогах, сообщает «Вечерний Барнаул».

Борьба с гололедом в Барнауле.
Борьба с гололедом в Барнауле.
barnaul.org

Замглавы Барнаула Анатолий Воронков провел совещание, на котором отметили, что в городе после сильных заморозков температура стала плюсовой и пошел дождь, а после похолодало.

В итоге аномальные перемены температур создали сложную обстановку на улицах и дорожным службам приходится работать на износ.

«Уже три месяца подряд в городе складываются неожиданные погодные аномалии с повышенным выпадением осадков. В этот раз особенно сильно пострадали тротуары и придомовые территории. В связи с этим основные усилия мы направили на очистку пешеходных зон — именно там горожане чаще травмируются», — подчеркнул замглавы.

Анатолий Воронков.
Анатолий Воронков.
Фото: пресс-служба администрации города Барнаула

По словам Воронкова, дорожники продлили ночные смены и трудятся круглосуточно без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию на проезжих и пешеходных частях.

«Большое подспорье для нас в непростых условиях — это волонтеры: студенты, бойцы студенческих отрядов. Они активно помогают в очищении улиц, общественных территорий, лестниц от наледи», — поблагодарил он активистов.

Зампред горкома по дорожному хозяйству Иван Гармат отметил, что последствия непогоды за один день устранить сложно — как правило, такие работы длятся до 12 дней при условии стабильно сохраняющихся температур.

Сложная обстановка складывается не только на дорогах, но и во дворах многоквартирных домов, где люди также получают серьезные травмы, например, из-за падения с крыши льда.

Председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин напомнил, что ответственность за безопасность и чистоту дворовых территорий в первую очередь несут управляющие организации.

Ранее сообщили, что техника и тысяча дворников будут вызволять Барнаул из ледяной корки.

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