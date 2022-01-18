Власти Барнаула назвали сроки очистки дорог в сильный гололед при неожиданных погодных аномалиях

Замглавы Барнаула Анатолий Воронков провел совещание, на котором отметили, что в городе после сильных заморозков температура стала плюсовой и пошел дождь, а после похолодало.
В итоге аномальные перемены температур создали сложную обстановку на улицах и дорожным службам приходится работать на износ.
«Уже три месяца подряд в городе складываются неожиданные погодные аномалии с повышенным выпадением осадков. В этот раз особенно сильно пострадали тротуары и придомовые территории. В связи с этим основные усилия мы направили на очистку пешеходных зон — именно там горожане чаще травмируются», — подчеркнул замглавы.
По словам Воронкова, дорожники продлили ночные смены и трудятся круглосуточно без перерывов, чтобы стабилизировать ситуацию на проезжих и пешеходных частях.
«Большое подспорье для нас в непростых условиях — это волонтеры: студенты, бойцы студенческих отрядов. Они активно помогают в очищении улиц, общественных территорий, лестниц от наледи», — поблагодарил он активистов.
Зампред горкома по дорожному хозяйству Иван Гармат отметил, что последствия непогоды за один день устранить сложно — как правило, такие работы длятся до 12 дней при условии стабильно сохраняющихся температур.
Сложная обстановка складывается не только на дорогах, но и во дворах многоквартирных домов, где люди также получают серьезные травмы, например, из-за падения с крыши льда.
Председатель комитета ЖКХ Денис Ращепкин напомнил, что ответственность за безопасность и чистоту дворовых территорий в первую очередь несут управляющие организации.
Ранее сообщили, что техника и тысяча дворников будут вызволять Барнаул из ледяной корки.