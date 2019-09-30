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Жизнь

В Барнауле неравнодушные эксперты обсудят будущее города

1 октября 2019 года в конференц-зале ИД «Алтапресс» состоится уникальное мероприятие: форсайт-сессия «Барнаул: образ будущего». Более 40 экспертов попытаются определить, как будет развиваться столица Алтайского края в ближайшие годы.

Организаторами выступают Агентство регионального развития Алтайского края, издательский дом «Алтапресс», Агентство стратегических инициатив.

Буквы "Барнаул".
Буквы "Барнаул".
Анна Зайкова, altapress.ru

В экспертную группу входят ведущие предприниматели, руководители общественных организаций, ученые, архитекторы, представители здравоохранения, образования, культуры. Для участия в мероприятии приглашены представители региональной и городской власти, СМИ.

Сначала для участников заседания будет представлен доклад «Глобальные тренды и тренды развития Барнаула». А затем в группах они поработают над заданием — «Желаемый образ будущего Барнаула». Начало — в 11:00.

Напомним: форсайт-сессия — это обсуждение возможных путей развития, формирование долгосрочных приоритетов в разных отраслях и сферах. Это активный прогноз, который включает элементы воздействия на будущее.

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