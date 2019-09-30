В Барнауле неравнодушные эксперты обсудят будущее города

В экспертную группу входят ведущие предприниматели, руководители общественных организаций, ученые, архитекторы, представители здравоохранения, образования, культуры. Для участия в мероприятии приглашены представители региональной и городской власти, СМИ.
Сначала для участников заседания будет представлен доклад «Глобальные тренды и тренды развития Барнаула». А затем в группах они поработают над заданием — «Желаемый образ будущего Барнаула». Начало — в 11:00.
Напомним: форсайт-сессия — это обсуждение возможных путей развития, формирование долгосрочных приоритетов в разных отраслях и сферах. Это активный прогноз, который включает элементы воздействия на будущее.