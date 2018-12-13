В Барнауле несколько кладбищ закрыли для захоронений

В постановлении указано, что решение о закрытии кладбищ приняли в связи с превышением плотности захоронений.
Запрет коснулся кладбищ, расположенных на земельных участках:
- в селе Власиха,
- в поселке Ягодное,
- в Барнауле на улице Абаканская, д.35а,
- в поселке Новомихайловка,
- в Барнауле на Змеиногорском тракте, 126д,
Кадастровые номера участков кладбищ можно найти здесь.
По данным МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула всего в городе 18 кладбищ.
Напомним, ранее стало известно, что депутаты алтайского краевого заксобрания (АКЗС) изучат вопрос, можно ли предоставить субсидии муниципалитетам на содержание кладбищ.