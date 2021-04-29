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Жизнь

В Барнауле ночью помыли улицы чистой водой

В Барнауле ночью 29 апреля отмыли несколько центральных проспектов и улиц, чтобы устранить источник повышенной запыленности воздуха, сообщает мэрия города.

В Барнауле помыли улицы.
В Барнауле помыли улицы.
barnaul.org.

В мэрии отметили, что для полива использовали чистую воду — без добавления химических реагентов.

«Мытье проезжих частей позволяет удалить загрязнения, которые скапливаются на покрытии дорог и становятся источником повышенной запыленности воздуха. Работы проводятся в рамках летнего санитарного содержания дорог после предварительной очистки водоотводных лотков от грунтовых наносов», — подчеркнули в администрации.

Шесть коммунальных машин помыли пять проспектов — Ленина, Красноармейский, Социалистический, Комсомольский и Строителей, а также четыре улицы — Молодежную, Димитрова, Мерзликина и Гоголя.

В «Автодорстрое» пояснили, что полив улиц возможен там, где есть ливневая канализация, обеспечивающая надежный сток воды.

Ранее отогрели и прочистили ливневки в барнаульском поселке, где люди проходили «квест на выживание».

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