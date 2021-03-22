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Жизнь

Ливневки отогрели и прочистили в барнаульском поселке, где люди проходили «квест на выживание»

В барнаульском поселке Власиха прочистили ливнеприемники для отведения талых вод, доступ к которым стал необходим после потепления, сообщает мэрия города.

Ливневки чистят. Барнаул. Поселок Власиха.
Ливневки чистят. Барнаул. Поселок Власиха.
barnaul.org.

Работы по отогреву ливнеприемников и очистке от наледи провели в «рамках контракта по оказанию помощи населению».

«Талая вода, которая может скапливаться на участке, теперь направляется в специальный ливнеприемник. Подрядной организацией при помощи специализированной техники очищены подъездные пути. Подготовлена откачивающая техника», — рассказали в мэрии.

В случае подтопления дорог и домов талыми водами жители Индустриального района могут обратиться в центральную диспетчерскую МБУ «Автодорстрой» (50−43−60) и в администрацию района (47−51−83). Специалисты принимают заявки круглосуточно.

Ранее жители Власихи жаловались на огромные завалы снега на улицах. Судя по всему, сугробы начали таять и вода принялась «искать выход».

«Пройди квест в селе Власиха: иди по дороге и не упади, а потом будь не укушен собаками, стайкой-другой. И если имеется горная подготовка, то только ты сможешь пройти по не чищеным тропинкам на тротуарах. Бонус — прийти домой целым и невидимым», — писали две недели назад местные жители.

В соцсетях посоветовали «скинуться по 200 рублей, нанять трактор и почистить». Или просто взять лопаты в руки и выйти на улицы.

Ранее эксперты назвали опасным для здоровья грязный весенний снег и дали несколько рекомендаций.

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