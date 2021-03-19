Грязный весенний снег назвали опасным для россиян

Эколог Антон Ястребцев рассказал радио Sputnik , что грязный весенний снег может провоцировать развитие аллергии у жителей городов.

Ястребцев отметил, что состав химикатов, которым коммунальщики посыпают улицы, не так безопасен, как кажется на первый взгляд.

«Конечно, это не цианистый калий, не гербициды с пестицидами. Но реагенты — это хлориды. Они могут вызывать аллергическую реакцию у людей. Также они портят обувь, портят мебель, портят паркет и так далее», — пояснил руководитель лаборатории «Экология жизненного пространства».

Когда начинают таять грязные сугробы, обнажается не только асфальт, но и скопившийся за зиму слой реагентов, который попадает в жилые помещения.

«Целая беда, когда по квартирам эту грязь разносят. Она вызывает аллергическую реакцию», — отметил эколог.

Чтобы уберечься, не следует ходить в грязной обуви по квартире, а придя домой, сразу протереть влажной тряпкой.

«Надо запретить использовать реагенты на тротуарах и ввести лимит на дорогах. На автобанах можно использовать их без ограничения, но на обычных улицах надо очень сильно ограничить», — подчеркнул Ястребцев.

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