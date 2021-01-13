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Жизнь

В Барнауле ночью устранили аварию в центре города

В 5:00 13 января в Барнауле устранили последствия коммунальной аварии на пр. Ленина, сообщили в мэрии.

Порыв на Ленина в Барнауле.
Порыв на Ленина в Барнауле.
администрация Барнаула

От холодного водоснабжения отключали восемь домов. Воду уже вернули.

Земляные работы специально планировали проводить ночью, чтобы не мешать проезду.

Напомним, порыв на водопроводе диаметром 200 мм произошел в районе дома № 41 по пр. Ленина.

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