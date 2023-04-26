В Барнауле обновляют дорожную разметку

С 25 апреля в барнаульские подрядчики начали наносить горизонтальную дорожную разметку, сообщили в мэрии города.

Сразу несколько бригад работают на основных магистралях города.

Обновляют дорожную разметку на пешеходных переходах по Павловскому тракту, на выделенных для общественного транспорта полосах по пр. Ленина, Калинина, Строителей и ул. Аносова.

Кроме того, планируют выполнить работы на основных улицах города: на пр. Социалистическом, Ленина, Строителей, Красноармейском, Комсомольском, а также на ул. Молодежной, Димитрова, Чкалова, Гоголя.

Обновят дорожную разметку и на аварийно-опасных участках, в местах концентрации ДТП и на пешеходных переходах вблизи школ и детских садов.

Ранее в Барнауле начали ремонт дорог горячим асфальтом.