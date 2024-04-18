Замглавы администрации города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин провел выездное совещание по вопросу завершения работ на путепроводе по пр. Ленина, сообщает «Барнаул».

В Барнауле продолжат ремонтировать мост на пр. Ленина

В том числе в совещании приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, представители комитета, подрядной организации «Барнаульское ДСУ №4» и МУП «Горэлектротранс».

Участники во время совещания обсудили, какие виды работ предстоит еще выполнить в рамках финансирования по благоустройству подмостового пространства путепровода. Сотрудникам предстоит укрепить откосы насыпи путепроводов, покрасить железобетонные и металлические конструкции путепроводов, благоустроить межпутевое пространство трамвайных путей бетонной плиткой, обустроить системы водоотведения и сделать общее благоустройство территории.

Работы организацией «Горэлектротранс» начнутся после 9 мая. Им предстоит демонтировать разворотное трамвайное кольцо в районе ТЦ «Пионер».

Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к текущему ремонту городских дорог.

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