В том числе в совещании приняли участие председатель комитета по дорожному хозяйству и транспорту Валерий Ведяшкин, представители комитета, подрядной организации «Барнаульское ДСУ №4» и МУП «Горэлектротранс».
Участники во время совещания обсудили, какие виды работ предстоит еще выполнить в рамках финансирования по благоустройству подмостового пространства путепровода. Сотрудникам предстоит укрепить откосы насыпи путепроводов, покрасить железобетонные и металлические конструкции путепроводов, благоустроить межпутевое пространство трамвайных путей бетонной плиткой, обустроить системы водоотведения и сделать общее благоустройство территории.
Работы организацией «Горэлектротранс» начнутся после 9 мая. Им предстоит демонтировать разворотное трамвайное кольцо в районе ТЦ «Пионер».
Ранее сообщалось, что в Барнауле приступили к текущему ремонту городских дорог.
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