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Жизнь

В Барнауле осенью высадят 333 дерева и сирень вдоль трамвайных путей

В Барнауле приступили к осеннему озеленению, которое предполагает высадку различных деревьев и кустарников, сообщает мэрия города.

Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке.
Депутаты БГД высаживают яблони в Нагорном парке.
Анна Зайкова.

За осень планируют высадить 1082 кустарника и 333 дерева, из которых 219 высотой более трех метров и 114 высотой полтора метра.

«Начали высаживать сирень на улице Чудненко в районе дома № 9, на улице 280-летия Барнаула. С понедельника планируется приступить к посадке сирени вдоль трамвайных путей на проспекте Ленина от площади Октября до улицы Пионеров и на улице Анатолия в границах проспектов Социалистического и Красноармейского», — рассказали в мэрии.

На следующей неделе сирень посадят на улице Энтузиастов, 17 и улице Панфиловцев, 31.

Девушка. Сирень.
Девушка. Сирень.
СС0

В зеленой зоне на пересечении улиц Взлетной и Сергея Ускова высадят саженцы пузыреплодника.

Новые яблони и рябины появятся на Обском бульваре и улице Взлетной. Также в городе высадят березы, липы, тополя, ивы, ель, вяз, ясень и клен.

«Молодые деревья появятся на проспекте Ленина и Строителей, на Павловском и Змеиногорском трактах, на улицах Георгиева, Молодежная, Антона Петрова, 8 Марта, Попова, Пролетарской, Солнечная Поляна, Гоголя и вдоль реки Барнаулки по улице Челюскинцев», — отметили власти.

Сроки завершения озеленения зависят от погодных условий, однако планируют закончить до середины ноября.

Ранее глава Барнаула в солнечный выходной прогулялся по Мизюлинской роще и принял решение снести три опасных тополя.

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