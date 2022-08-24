24 августа
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Жизнь

В Барнауле отключили горячую воду на двое суток в 15 домах

Жители 15 домов в Барнауле остались без горячей воды на двое суток в связи с реконструкцией трубопровода на Потоке. Об этом сообщается в телеграм-канале барнаульского отделения СГК.

Когда в России отключают горячую воду
Когда в России отключают горячую воду
ti71.ru

Под отключение попадают улицы 40 лет Октября (дом № 2), 5-я Западная (56, 59 и 67), Чеглецова (54, 62, 66, 66/б, 68, 72 и 74), Чихачева (12, 14, 16 и 17) и Чудненко (51, 55 и 62).

Ограничение водоснабжения продлится с 8:00 сегодняшнего дня до 8:00 26 августа.

Ремонтные работы на трубопроводе будут проводиться на участке в районе перекрестка улиц Тимуровская и Чудненко. На время их проведения это место будет закрыто для движения транспорта, поэтому барнаульцам лучше заранее задуматься о маршруте объезда.

Ранее сообщалось, что функционирование ТЭЦ в алтайском курортном городе Яровое временно приостановлено в связи с проведением плановых работ. Как следует из информации городской администрации, работа ТЭЦ прекращена с 9:00 20 августа, в связи с чем не будет горячей воды.

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