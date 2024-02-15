15 февраля
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Жизнь

В Барнауле отключили холодную воду. Адреса

Барнаульский водоканал устраняет повреждение по ул. Кутузова, 187, сообщили в Telegram-канале ведомства.

Душ, горячая вода.
Душ, горячая вода.
unsplash.com

Холодное водоснабжение ограничили по адресам:

  • ул. Краевая, 247, 255, 257, 259,
  • ул. Семипалатинская, 176-188,
  • пр-зд Интернатский, 4-32,
  • ул. Мичурина, 40-44, 43-57,
  • ул. Кутузова, 130-262.

Ранее жителям Барнаула перекрыли воду. Жильцы дома по улице Южные Мастерские, 6 пожаловались на ужасное отношение.

Со слов жильцов, 1 февраля частный предприниматель, с территории которого происходит подача холодной воды в дом, перекрыл кран водоснабжения дома. Он заявил, что идет повышенный расход.

Теперь жители дома, где проживает всего четыре человека, два из которых пенсионеры, вынуждены ходить за водой на колонку. При этом она располагается через две трамвайные остановки.

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