В Барнауле открылась выставка художника, который рисовал стройку Коксохима и Рубцовский тракторный завод

В экспозиции представлены 30 работ мастера.
Художник работает в разных жанрах: пейзаж, портрет, тематическая композиция. Работы Шубина отличают разнообразие тем: ему одинаково интересна и природа Алтая, и городские пейзажи.
Так, автор в свое время рисовал строительство Коксохима, Кулундинского канала, Рубцовского тракторного завода.
Также на выставке будут представлены портреты рабочих и тружеников села, художников — коллег по цеху, пишет региональный минкульт.
Выставка будет работать до 20 августа.
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