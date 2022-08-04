4 августа
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Жизнь

В Барнауле открылась выставка художника, который рисовал стройку Коксохима и Рубцовский тракторный завод

В Барнауле в алтайском художественном музее открылась выставка, посвященная 85-летию художника Василия Шубина.

Картина Василия Шубина
Картина Василия Шубина
vk.com/minkultura22

В экспозиции представлены 30 работ мастера.

Художник работает в разных жанрах: пейзаж, портрет, тематическая композиция. Работы Шубина отличают разнообразие тем: ему одинаково интересна и природа Алтая, и городские пейзажи.

Так, автор в свое время рисовал строительство Коксохима, Кулундинского канала, Рубцовского тракторного завода.

Также на выставке будут представлены портреты рабочих и тружеников села, художников — коллег по цеху, пишет региональный минкульт.

Выставка будет работать до 20 августа.

Ранее в Барнауле открылась выставка советской свадьбы.

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