В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин

Ранее пляж на острове Помазкин не открывали из-за паводков. Сейчас уровень реки Обь стабилизировался, поэтому территория стала открыта для посетителей, сообщает официальный сайт Барнаула.

На пляже выполнена уборка от мусора и очистка участка дна водной акватории, предназначенной для купания. Территория обработана от насекомых.

Пляж оборудован туалетными кабинами и душевыми. Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками. Работа спасательного поста организована ежедневно с 9:00 до 21:00, — сообщает заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Сарайкин.

В Роспотребнадзоре получено заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Автобус №101 доставит отдыхающих от остановки «Мало-Олонская» до парковки городского пляжа.

Ранее сообщалось, в Алтайском крае официально открылись пляжи.

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