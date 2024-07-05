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Жизнь

В Барнауле открыли городской пляж на острове Помазкин

Ранее пляж на острове Помазкин не открывали из-за паводков. Сейчас уровень реки Обь стабилизировался, поэтому территория стала открыта для посетителей, сообщает официальный сайт Барнаула.

Барнаульский пляж на острове Помазкин.
Барнаульский пляж на острове Помазкин.
barnaul.org

На пляже выполнена уборка от мусора и очистка участка дна водной акватории, предназначенной для купания. Территория обработана от насекомых.

Пляж оборудован туалетными кабинами и душевыми. Для отдыхающих работают торговые точки с продуктами питания и напитками. Работа спасательного поста организована ежедневно с 9:00 до 21:00, — сообщает заместитель главы администрации Центрального района по жилищно-коммунальному хозяйству Юрий Сарайкин.

В Роспотребнадзоре получено заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

Автобус №101 доставит отдыхающих от остановки «Мало-Олонская» до парковки городского пляжа.

Ранее сообщалось, в Алтайском крае официально открылись пляжи.

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