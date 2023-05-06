6 мая
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Жизнь

В Барнауле открыли мото-сезон. Десятки байкеров проехали под окнами горожан

В Барнауле открыли мото-сезон 6 мая. Десятки байкеров проехали на рычащих мотоциклах под окнами горожан. Читатели altapress.ru успели сфотографировать колонну из своих окон.

Открытие мото-сезона в Барнауле
Открытие мото-сезона в Барнауле
Предоставлено altapress.ru

Открытие состоялось на пляже «Водный Мир». Ровно в 14:00 начался мотопробег.

Колонна из десятков мотоциклистов проехала улицам Барнаула. Она стартовала с проспекта Красноармейского, затем развернулась на площади Победы. Мотоциклисты проехали в обратном направлении проспекта Красноармейский и вышли на Правобережный тракт. Там произошел разворот на виадуке «Фирсово».

Мотопробег завершился так же в "Водном мире".

Вечером в 18:00 начнется праздничная программа. Гостей ждет шоу на батутах, дрифт, стендап, эндуро-гонка и offroad-такси. Кроме того, на открытии будет работать мотомойка.

Константин Гирш, автор-исполнитель и ветеран боевых действий, даст концерт для барнаульцев. Также гости смогут поучаствовать в веселых конкурсах.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае усилят контроль за байкерами.

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