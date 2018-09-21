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В Барнауле откроется эконом-гипермаркет из Красноярска

В декабре в барнаульском ТЦ «Агропарк» на Потоке откроется гипермаркет «Маяк». Проект развивает красноярская сеть дискаунтеров «Светофор», сообщили altapress.ru в компании.

Продукты.
Продукты.
Открытые источники в Интернете (СС0)

Формат «Маяка» предполагает площадь более 1100 кв. м и ассортимент на 30% больше, чем в обычных магазинах сети. В Алтайском крае это будет первый подобный гипермаркет-дискаунтер.

Юрий Гончаров,
директор по развитию сети «Светофор:

Мы посмотрели динамику продаж в магазинах «Светофор» в Алтайском крае и решили, что наш гипер-формат тоже будет востребован. Площадку для открытия первого «Маяка» мы выбирали долго и остановились на ТЦ «Агропарк», где сейчас формируется отличный кластер покупок эконом-класса. Считаем, что станем неплохим «якорем» для этого проекта.

Сейчас в первом барнаульском гипермаркете «Маяк» (площадь 2 тыс. кв. м) завершается ремонт. Его планируют открыть до конца года. Таким образом, это будет 19-я торговая точка сети «Светофор» в Алтайском крае. Еще один «Маяк» планируют открыть в 2019 году.

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