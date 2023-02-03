В канун Дня российской науки и 80-летия Алтайского ГАУ в Барнауле откроют Лабораторию ПЦР-диагностики животных.

Лаборатория будет размещена на базе Биолого-технологического факультета АГАУ. Ее уже оснастили всем необходимым оборудованием. С его помощью смогут более точно оценивать племенную ценность животных, что повысит эффективность селекционно-племенной работы в животноводстве.

Ранее подобные исследования проводили за пределами Алтайского края.

Также лаборатория послужит учебным полигоном для студентов АГАУ, обучающихся по направлению «Зоотехния».

Торжественное открытие лаборатории состоится 7 февраля, в 11.00, в корпусе Биолого-технологического факультета (ул. Мерзликина, 8).

Ранее барнаульцы нашли серую ворону, приютили и ищут ей дом.