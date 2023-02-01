В добрые руки. Серой вороне ищут дом в Барнауле

Серой вороне ищут «дом и добрые руки» в Барнауле, сообщают в паблике « Помощь диким животным » во «ВКонтакте».

По словам волонтеров, ворона порядка пяти лет прожила у людей. Предположительно, к ним она попала птенцом или слетком (молодой птицей. — Прим. ред.)

У птицы старая травма крыла. В идеале — она подходит для содержания в вольере, подчеркивают в публикации.

«В квартире будет как испытывать, так и доставлять определенные неудобства», — добавляют волонтеры.

Отмечается, что ворона не любит обниматься, но «не против почесушек». Спокойная и ненавязчивая.

«После первой же линьки будет красавица, пока что, к сожалению, тусклая и посеченная», — подчеркивают волонтеры.

Птица приучена к рациону врановых и почти не капризничает. Проведена противогрибковая терапия.

Уточнить вопросы можно по телефону +7−905−981−66−00 (Екатерина).

Ранее сообщалось, что барнаульские волонтеры лечат интересную птицу — кречета.