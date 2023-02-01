1 февраля
﻿
Жизнь

В добрые руки. Серой вороне ищут дом в Барнауле

Серой вороне ищут «дом и добрые руки» в Барнауле, сообщают в паблике «Помощь диким животным» во «ВКонтакте».

Серая ворона.
Серая ворона.
vk.com/kovcheg_brn

По словам волонтеров, ворона порядка пяти лет прожила у людей. Предположительно, к ним она попала птенцом или слетком (молодой птицей. — Прим. ред.)

У птицы старая травма крыла. В идеале — она подходит для содержания в вольере, подчеркивают в публикации.

«В квартире будет как испытывать, так и доставлять определенные неудобства», — добавляют волонтеры.

Отмечается, что ворона не любит обниматься, но «не против почесушек». Спокойная и ненавязчивая.

«После первой же линьки будет красавица, пока что, к сожалению, тусклая и посеченная», — подчеркивают волонтеры.

Птица приучена к рациону врановых и почти не капризничает. Проведена противогрибковая терапия.

Уточнить вопросы можно по телефону +7−905−981−66−00 (Екатерина).

Ранее сообщалось, что барнаульские волонтеры лечат интересную птицу — кречета.

Важные новости, обзоры и истории Всегда есть, что почитать. Подпишитесь! Vkontakte Odnoklassniki Telegram

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость