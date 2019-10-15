В Барнауле построят новый тематический парк. Каким он будет?

На Градостроительном совете в мэрии Барнаула одобрили концепцию нового тематического парка на Аллее ветеранов. Проект опубликовал « Алтайский портал недвижимости ».

Тематический парк будет построен недалеко от здания ДК «Трансмаш» и парка «Солнечный ветер», по адресу Ленина, 152д. Заказчиком выступит арендатор земельного участка — ООО «Алтай-Парк Холдинг».

В проекте представлено современное оформление входа, аллеи ветеранов, беседки для отдыха, веревочные трассы, тренажеры и прочие спортивно-развлекательные объекты. Отмечается, что тематический парк и экстрим-парк разделены в разные зоны.

Совет одобрил концепцию, но при условии нескольких доработок: авторов проекта попросили отобразить красные линии, показать существующее и планируемое ограждение, исключить отдельную трассу для скандинавской ходьбы с ее пешеходными дорожками и разместить велодорожки для детей, исключив пересечение с пешеходными.

Ранее сообщалось, что предприниматель Роман Романов планирует вложить в развитие парков на Потоке около 20 млн рублей и готовит трехлетний план обновления «Солнечного ветра» и парка «Экстрим».