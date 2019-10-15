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15 октября
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Жизнь

В Барнауле построят новый тематический парк. Каким он будет?

На Градостроительном совете в мэрии Барнаула одобрили концепцию нового тематического парка на Аллее ветеранов. Проект опубликовал «Алтайский портал недвижимости».

Проект парка на Аллее ветеранов.
Проект парка на Аллее ветеранов.
altayrealt.ru

Тематический парк будет построен недалеко от здания ДК «Трансмаш» и парка «Солнечный ветер», по адресу Ленина, 152д. Заказчиком выступит арендатор земельного участка — ООО «Алтай-Парк Холдинг».

В проекте представлено современное оформление входа, аллеи ветеранов, беседки для отдыха, веревочные трассы, тренажеры и прочие спортивно-развлекательные объекты. Отмечается, что тематический парк и экстрим-парк разделены в разные зоны.

Совет одобрил концепцию, но при условии нескольких доработок: авторов проекта попросили отобразить красные линии, показать существующее и планируемое ограждение, исключить отдельную трассу для скандинавской ходьбы с ее пешеходными дорожками и разместить велодорожки для детей, исключив пересечение с пешеходными.

Ранее сообщалось, что предприниматель Роман Романов планирует вложить в развитие парков на Потоке около 20 млн рублей и готовит трехлетний план обновления «Солнечного ветра» и парка «Экстрим».

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