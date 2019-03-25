Владелец «Солнечного ветра» готов создать в Барнауле новый парк. Если только захочет мэрия

Предприниматель Роман Романов планирует вложить в развитие парков на Потоке около 20 млн рублей. Он готовит трехлетний план обновления «Солнечного ветра» и парка «Экстрим». Однако проекту нужна поддержка администрации Барнаула, заявил он на последнем градостроительном совете.

Что планирует сделать Романов

Роман Романов занимает должность президента Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. Сейчас его основной проект — это парк на Потоке, территория которого принадлежит городу и передана Романову в бессрочную аренду. Часть занимает «Солнечный ветер», часть обустроена под парк активного отдыха «Экстрим». Пока там есть аттракцион «Таежная тропа», площадка для катания на велобайках и скалодром. Но Романов готов развивать эту территорию дальше.

Роман Романов,

президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений:

В 2018 году вступил в силу Технический регламент Евразийского экономического союза (ЕАЭС) «О безопасности аттракционов». Он начинает действовать в 2020 году. Мы готовимся: пригласили в «Солнечный ветер» специалистов из Голландии, от которых ждем предложений по новому формату. «Экстрим» же планируем превратить в место семейного и активного отдыха. Это мировой тренд и мы ему следуем.

Роман Романов , президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений. Дмитрий Кудрявцев.

В обновленном «Экстриме» посетителям предложат заплатить за входной билет около 200−300 рублей, который откроет доступ ко всем аттракционам. Также в парке построят теплый туалет, устроят освещение площадок, в середине установят сцену для проведения массовых городских мероприятий. Территория сможет принять около 500 человек одновременно, говорит Романов.

План реконструкции рассчитан на три года. По предварительным оценкам вложить предстоит около 20 млн рублей.

В чем проблема

«Экстрим» размещается на площади около 1 га и работает с 2004 года. Около 1,5 га оставались местом для «пассивного» отдыха горожан. Там же располагалась аллея Ветеранов, которую арендатор построил за свой счет. По задумке она должна рассказывать о мужестве и героизме воинов и тружеников тыла Великой отечественной войны.

Роман Романов,

президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений:

Рядом с парком активного отдыха должна быть место, где горожане могут отдохнуть бесплатно. Погулять в тишине по дорожкам с колясками, просто подышать свежим воздухом. Мы содержим эту часть парка. Вместе с администрацией Октябрьского района подготовили ее для проведения новогодних мероприятий районного масштаба, в том числе для строительства снежного городка. Два года мы устраивали эти праздники. Но в 2015 году по многочисленным просьбам данный земельный участок был передан, подарен Православной церкви (под строительство собора, — прим. ред.).

Парк «Экстрим».

Для нового храма необходимо построить соответствующую инфраструктуру. В том числе объездную дорогу для пожарных машин. На эскизном проекте, который также защищался на градосовете, архитекторы показали этот объезд прямо на аллее Ветеранов.

На этот нюанс обратил внимание член градосовета Алексей Бобров, который сейчас возглавляет МКУ «Архитектуру». По его словам достаточно одного письма в районную администрацию о социальной значимости аллеи и права на этот участок у арендатора могут изъять. Это значит, что парк лишится одного из подходов.

Роман Романов,

президент Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений:

Я понимаю, что такое может быть. Я живу в Барнауле достаточно долго и около 30 лет занимаюсь парками. И отлично знаю риски и законодательство, поэтому официально обратился к вам. Если вы даете добро на эти объекты, я дальше вместе с вами пошагово пойду в строительство. Если нет, ну извините. Пусть этим позанимается кто-то другой. Парк построит или дом. Там рисков знаете сколько. Вопрос к вам: что будет на месте ДК «Трансмаш» после его продажи? Какой объект? Я когда-то занимался им — он был в аренде и там находились детские коллективы. Но когда перешли на коммерческую стоимость аренды, отказался от ДК.

Градосовет по обсуждению проекта храма на аллее ветеранов в Барнауле. Из архива редакции.

Что решил градосовет

Проект обновленного парка включает два крупных строения: пропускной пункт с кассами и административными помещениями, а также здание туалета. Члены градостроительного совета обратили внимание разработчиков из мастерской «Архисидек» на то, что вход в парк стоит оформить более торжественно. Проект отправили на доработку.