В Барнауле откроют памятник легендарному гребцу

Бюст знаменитому алтайскому гребцу Константину Костенко появится в Барнауле. Об этом сообщили в краевом минспорта.

Памятник откроют 10 ноября в 12:00 на барнаульском гребном канале. В этот день основателю алтайской школы гребли Константину Костенко исполнилось бы 80 лет.

Мастера Колыванского камнерезного завода выполнили бюст по замыслу алтайского скульптора Эдуарда Добровольского.

На открытии будут почетные гости: олимпийский чемпион Максим Опалев, известный тренер Василий Каверин, а также ветеран российской гребли, олимпийский чемпион и чемпион мира Валерий Диденко, который вступал вместе с Константином Костенко.

После торжественного открытия в 14:00 в кинотеатре «Мир» состоится вечер памяти.

Константин Костенко дважды становился чемпионом мира, был чемпионом Европы, чемпионом СССР. Он скончался в 2004 году.